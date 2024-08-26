Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть ребенка и скрывшегося

В понедельник, 26 августа, в 2:30, на третьем километре автодороги "Мирный-Колодинка" неустановленный автомобиль сбил девочку и скрылся. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией по происшествию, сообщить по телефону 8(846)572-13-78 или 102, либо обратиться в ОМВД России по Красноярскому району, расположенному по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 23.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.