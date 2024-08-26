Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть ребенка и скрывшегося

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В понедельник, 26 августа, в 2:30, на третьем километре автодороги "Мирный-Колодинка" неустановленный автомобиль сбил девочку и скрылся. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.