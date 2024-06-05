В Тольятти волонтера СВО судят за контрабанду оружия без оружия

Житель Тольятти Илья Шарафан стал фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия - ему вменяют в вину продажу в Казахстан коробчатых магазинов к автомату Калашникова. При этом оборот таких магазинов неограничен - их можно свободно, без лицензий купить в любом оружейном магазине или даже на маркетплейсах, так как они подходят и к гражданскому оружию, а также к охолощенным макетам.

44-летний Илья Шарафан, родившийся в Донецке, владеет магазином "Штурмовик", который специализировался на амуниции для страйкболистов. С началом СВО, он активно поддерживал Российскую армию, в частности, передавал снаряжение для солдат 3 бригады ГРУ, базирующейся в Тольятти. У него есть подтверждающие это грамоты от руководства силовых структур.

"Илья - один из очень немногих, кто не завышал цены с началом спецоперации. Он отдавал амуницию мобилизованным с минимальной наценкой, фактически закладывая деньги только себе на зарплату. Когда собираем нашим воинам посылки, практически всегда обращаемся к Илье. А тут ему вменяют контрабанду и намекают, что якобы магазины могли предназначаться для ВСУ. Но это же бред! Илья - патриот до мозга костей. Кроме того, уголовное дело возбуждено в 2021 году, задолго до начала спецоперации. В защиту Ильи на суде выступали в том числе бывшие сотрудники силовых подразделений и военнослужащие. Но все это было проигнорировано", - говорит один из его знакомых.

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2021 г. Шарафан якобы оформил отправление через транспортную компанию СДЭК 100 магазинов в г. Семей (Семипалатинск). Собственно, самой международной пересылки не состоялось - посылку изъяли до ее поступления на таможню, прямо из офиса СДЭК. Сделано это было без участия Шарафана. Сам Илья на следствии отрицал свою причастность к этой посылке, а в материалах дела есть ответ из таможни, что Шарафан ничего в Казахстан не отправлял и отправлений не оформлял.

Ему вменяют в вину 226.1 статью УК РФ, предусматривающую в том числе ответственность за перемещение за границу "огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники".

Как видно из текста статьи, основные части оружия перечислены в ней исчерпывающе и магазинов среди них нет. Однако следствие подвело их под понятие "иного вооружения", что явно противоречит логике - магазины не могут выступать оружием.

Так, в статье 5 ФЗ "Об оружии" указано, что "к боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое [...] на вооружение [...]". То есть боевое оружие и вооружение - тождественные для законодателя термины.

При этом следствие сделало упор на доказывание того, что магазин является неотъемлемой частью автомата, а это тоже не позволяет подвести его под понятие "иное вооружение".

По словам адвоката Владимира Башкирова, прокурор пытался доказать в суде, что магазины для АК запрещены в обороте, однако это легко опровергается - купить их может любой без каких-либо разрешений.

Защитник Башкиров также указывает, что в постановлении правительства РФ от 21 декабря 2021 года №2386 о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники содержится примечание, что к продукции военного назначения не относятся детали и запасные части, которые имеют также и общегражданское назначение или изготовлены для применения в продукции военного и гражданского назначения по единым требованиям.

Более того, магазинов к автоматам нет и в постановлении правительства РФ от 09.03.2022 №313, которым вскоре после начала СВО были введены дополнительные ограничения на вывоз товаров двойного назначения. Среди них оказались и гражданское нарезное оружие, его "основные части" и даже гильзы, которые могут быть использованы для производства патронов к автоматам Калашникова, но не магазины.

Впрочем, все перечисленное не спасло Илью Шарафана от обвинительного приговора. В первый раз уголовное дело поступило в Автозаводской районный суд в июне 2022 г., однако после нескольких заседаний было возвращено прокурору. Но со второго захода суд дело рассмотрел и, решив, что доказательств вины достаточно, 25 сентября 2023 г. признал его виновным и назначил штраф в 200 тыс. рублей. Суд, назначая наказание, учел наличие у Шарафана смягчающих обстоятельств - благодарственных писем от сотрудников полиции, патриотических и ветеранских объединений, детских и образовательных организаций.

Парадоксально, что тем же решением суда магазины из посылки передали Росгвардии, а еще около 1500 рожков, найденных при обысках у Шарафана, вернули осужденному, что предельно странно, если следствие и суд действительно считают их вооружением.

Решение районного суда не устояло в апелляции. Областной суд отправил дело на пересмотр, сославшись на неясность обстоятельств совершения преступления. "Суд первой инстанции, исключив при описании обстоятельств преступного деяния способ контрабанды путем недостоверного декларирования товара, фактически не установил и не указал какой-либо конкретный способ контрабанды иного вооружения", - указал облсуд.

Судья Анастасия Меркулова, которой дело было распределено для повторного рассмотрения, в марте этого года вернула его прокурору, указав, что тот существенно скорректировал обвинение - вменил иные время, место и способ совершения преступления по сравнению с теми, что инкриминировались ранее следствием.

Защита надеется, что возобладает здравый смысл и дело прекратят, поскольку в действиях Ильи Шарафана нет состава преступления.