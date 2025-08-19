В Тольятти два авто столкнулись на съезде с кольцевой развязки, есть пострадавший

В понедельник, 18 августа, в Автозаводском районе Тольятти на съезде с кольцевой развязки Южного шоссе и ул. Борковской столкнулись автомобили Lada Granta и Haval F7x, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 17:10 водитель отечественной легковушки, при съезде с кольца, не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с ехавшим попутно китайским внедорожником.
Пострадавшая водитель Lada Granta направлена в медицинское учреждение.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!