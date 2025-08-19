В Тольятти два авто столкнулись на съезде с кольцевой развязки, есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 августа, в Автозаводском районе Тольятти на съезде с кольцевой развязки Южного шоссе и ул. Борковской столкнулись автомобили Lada Granta и Haval F7x, сообщает ГУ МВД по Самарской области.