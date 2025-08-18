В Сызрани не поделили дорогу Kia Rio и "Приора"

В воскресенье, 18 августа, в ДТП на ул. Советской в Сызрани пострадала 22-летняя водитель LADA Priora, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 23:00 26-летний водитель Kia Rio на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, в районе дома № 114 по ул. Советская, выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с LADA Priora под управлением 22-летней девушки, которая двигалась попутно и разворачивалась на перекрестке.

Водитель отечественного автомобиля доставлена в лечебное учреждение.