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Суды Происшествия

Владелица турбазы "Хуторок озерный" попала в уголовное дело об обнале

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 марта, в Ставропольском районном суде Самарской области было назначено очередное заседание по делу о поджогах в дачном массиве "Красное поле". Однако обвиняемая по делу — владелица базы отдых "Хуторок озерный" Ольга Кулаксыз в суд не была доставлена.

Федеральной судье Марине Микшевич из следственного изолятора сообщили, что этапировать Кулаксыз невозможно потому, что с ней на два месяца запланированы следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). В связи с этим рассмотрение дела в суде приостановили.

По данным издания, Кулаксыз была задержана еще 23 марта, и это не было сопряжено с делом о поджогах. Есть основания полагать, что кроме рекреационного бизнеса, предпринимательница могла подрабатывать в сфере обналичивания денег.

Потерпевшая по этому делу Анна Устименко, рассказала изданию, что в материалах дела имеется прослушка телефонных переговоров обвиняемой с предпринимателем Егором Созиновым.

Последний сейчас сидит на скамье подсудимых в Промышленном райсуде по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подельнику — депутату Жигулевской городской думы Денису Обищенко также вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, которое наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Как пишут СМИ, Созинов и Обищенко были задействованы в махинациях фирмы, имеющей госконтракты на сумму более 1,5 млрд руб. и занимавшейся кроме прочего обналичиванием денег. По версии предварительного следствия, обвиняемые готовились за взятку налоговикам снизить размеры недоимки и штрафа "ДВ Строя".

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