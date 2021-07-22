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Суды Происшествия

Владелица турбазы около Ташлы предстала перед судом по обвинению в поджогах

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 июля, в Ставропольском районном суде прошло первое заседание по уголовному дело о трех эпизодах уничтожения имущества путем поджога (ч.2 ст 157 УК РФ) в СНТ "Красное поле", расположенного около села Ташла.

Фото: предоставлено активистами

На скамье подсудимых владелица расположенной на территории дачного товарищества базы отдыха "Хуторок Озерный" 41-летняя Ольга Кулаксыз. Ее предполагаемый подельник ранее судимый Егор Федин, который, по версии следствия, и бросал в деревянный дом бутылки с зажигательной смесью, в суд не явился. В связи с этим начало судебного следствия перенесено на 9 августа.

В ходе заседания адвокат потерпевших ходатайствовал о полном прослушивании всех зафиксированных телефонных переговоров подсудимых, в которых он усматривает признаки приготовления убийства четы активистов Устименко с двумя малолетними детьми. В связи с этим, по мнению защитника, следует вернуть дело прокурору для продолжения расследования с учетом вскрытых обстоятельств об участии в преступлении еще ряда лиц.

Напомним, дачники уже не первый год конфликтуют с владелицей базы отдыха, посетители которой нарушают ночной покой граждан. Также администрация базы несколько раз штрафовалась за нарушение земельного, водного и лесного законодательства. В СНТ же регулярно горели дачные дома.

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