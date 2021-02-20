Суд оставил постановление о домашнем аресте для владелицы турбазы "Хуторок Озерный" без изменения

В пятницу, 19 февраля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Ставропольского районного суда от 20 января (материал 3/3-1/2021) об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 16 марта предпринимательнице Ольге Кулаксыз, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что руководство ООО "Хуторок" несколько лет конфликтует с дачниками из-за территории. В 2020 г. в дачном поселке несколько раз загорались дома.

По одному из поджогов было заведено уголовное дело. Полицейские задержали мужчину, который признался, что последние три поджога совершил по заказу Ольги Кулаксыз.

Женщина отрицает свою причастность к поджогам. Защита настаивает на том, что потерпевшей является сама Кулаксыз, которой проблемы с дачниками достались от ее умершего сожителя, организовавшего базу отдыха. У нее самой горят дома, ей всячески мешают вести бизнес.

По словам прокурора, участвовавшего в заседании по избрании ей меры пресечения, Кулаксыз ранее привлекать по статье 167 УКРФ "Умышленное уничтожение имущества". Тогда она отделалась штрафом, "но вывод для себя не сделала и продолжила заниматься преступной деятельностью".

Выслушав стороны, судья санкционировал домашний арест до середины марта. Данное постановление было обжаловано адвокатом Ольги Кулаксыз. Но вчера - 19 февраля - апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев жалобу, оставила постановление Ставропольского районного суда без изменения и оно вступило в силу.