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Минобороны РФ назвало причины произошедшего в Макеевке

МОСКВА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 января в 00:01 по московскому времени артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс" по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара, сообщил первый заместитель начальника ГВПУ ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов "Хаймарс" произошло обрушение перекрытий здания.

Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

В ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.

В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

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