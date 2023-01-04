Дмитрий Азаров рассказал о мужестве военнослужащих, попавших под удар в Макеевке

Сегодня Дмитрий Азаров навестит раненых в ростовском госпитале. По дороге в Ростов-на-Дону губернатор поделился новостями. Он подчеркнул, что после удара многие наши солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу, спасая своих товарищей:
"Получаю информацию о том, как развивались события в Макеевке после удара вражеских сил. И чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что наши парни — Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, — с ранениями, с контузией, — спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов. Продолжали помогать и когда прибыли сотрудники МЧС. Помогали, рискуя своей жизнью. К сожалению, есть погибшие, рядовые, представители командного состава. Погиб замкомандира полка".
Губернатор подчеркнул, что будет ходатайствовать о присвоении землякам государственных наград.
"Наши парни проявили себя очень достойно в этот тяжелейший момент. За проявленные мужество и отвагу буду ходатайствовать о представлении бойцов из этого полка, моих земляков к государственным наградам".
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