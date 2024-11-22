Компании, связанной с Виктором Тарховым, не удалось вывести свое охотхозяйство из лесопарковой зоны

ООО "Колыванский лес" не смогло оспорить отказ министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области исключить территорию Вязового гая из состава лесопарковой зоны.

Вязовый гай находится в Красноармейском районе в окружении сел Каменный Брод, Колывань и Вязовый Гай. Его площадь составляет 596 га, границы леса обозначены одним участком на кадастровой карте. Вязовый гай входит в Чапаевское участковое лесничество, которое в свою очередь относится к Волжскому лесничеству.

Весь участок с лесом с 2008 г. арендует ООО "Колыванский лес". До этого, с 2003 г., права аренды были у правопредшественника компании — ОАО "Агропрогресс". В учредителях "Колыванского леса" экс-мэр Самары значился до апреля 2019 года. Сейчас компанией владеет Александр Дубинкин, с которым у Тархова остается общий бизнес — ООО "Новитрек", по данным ИАС Seldon.Basis.

На протяжении многих лет "Колыванский лес" отстаивает в судах право вести охоту на территории Вязового гая. В СМИ сообщалось, что для Виктора Тархова охотхозяйство являлось не столько бизнесом, сколько личным хобби.

В 2014 г. компания попыталась признать недействующим регламент Волжского лесничества, которым спорный лес был отнесен к лесопарковым зонам, но потерпела неудачу. В 2016 г. "Колыванскому лесу" удалось через суд получить положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.

Интересно, что "согласно заключению государственной экспертизы от 25.02.2019 № 161 проекта освоения лесов на лесной участок, предоставленный в аренду ООО "Колыванский лес", экспертная комиссия считает возможным использование арендованного лесного участка для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в лесном фонде Волжского лесничества". В то же время статус лесопарковой зоны исключает такую возможность. При этом видом разрешенного использования участка указано "для нужд охотничьего хозяйства". Это противоречие и попытался устранить арендатор, обратившись в минлесхоз.

Ведомство отказалось исключать кварталы № 93-98 площадью 596 га в Чапаевском участковом лесничестве из состава лесопарковой зоны. "Колыванский лес" оспорил это решение в самарском арбитраже, однако и на этот раз проиграл.

"В настоящее время законодательство содержит прямой запрет на заключение договоров аренды лесных участков для нужд охотничьего хозяйства и заключение охотхозяйственных соглашений в зеленых зонах, лесопарковых зонах защитных лесов", — говорится в определении суда.