Стала известна реальная стоимость проезда в Самаре

Мэрия Самары подготовила проект постановления о расчетных тарифах на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Эти цифры по сути отражают себестоимость проезда, так как используются для расчета субсидий, предоставляемых из городского бюджета перевозчикам для возмещения недополученных расходов.

Согласно расчетам чиновников, реальная стоимость проезда в автобусах составляет 76 рублей, в метро — 184 рубля 28 копеек. В этом объеме и планируется установить расчетные тарифы.

Для сравнения, стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, включая метро, сейчас установлена в размере 40 рублей за наличный расчет, 37 рублей — при оплате проезда единой транспортной картой, банковской транспортной картой, бесконтактной банковской картой.

Для автобусных перевозчиков новый расчетный тариф будет действовать до 17 апреля 2025 года. Благодаря утверждению постановлению, мэрия сможет компенсировать 288,9 млн рублей. Срок действия расчетного тарифы для метрополитена — до 20 марта 2026 года. Сумма компенсации составит 1,6 млрд рублей. Причем более 853 млн рублей перечислят региональные власти.