Стала известна реальная стоимость проезда в Самаре

Мэрия Самары подготовила проект постановления о расчетных тарифах на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Эти цифры по сути отражают себестоимость проезда, так как используются для расчета субсидий, предоставляемых из городского бюджета перевозчикам для возмещения недополученных расходов.
Согласно расчетам чиновников, реальная стоимость проезда в автобусах составляет 76 рублей, в метро — 184 рубля 28 копеек. В этом объеме и планируется установить расчетные тарифы.
Для сравнения, стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, включая метро, сейчас установлена в размере 40 рублей за наличный расчет, 37 рублей — при оплате проезда единой транспортной картой, банковской транспортной картой, бесконтактной банковской картой.
Для автобусных перевозчиков новый расчетный тариф будет действовать до 17 апреля 2025 года. Благодаря утверждению постановлению, мэрия сможет компенсировать 288,9 млн рублей. Срок действия расчетного тарифы для метрополитена — до 20 марта 2026 года. Сумма компенсации составит 1,6 млрд рублей. Причем более 853 млн рублей перечислят региональные власти.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????