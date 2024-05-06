Туркомплекс "Стрельная вилладж" в Зольном построит "Акрон"

Инвестпроект по строительству многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования "Стрельная Вилладж" в селе Зольное реализует ООО "Акрон Инфраструктура". Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

Туристический комплекс "Стрельная Вилладж" появится неподалеку от горы Стрельной. Объект будет включать в себя экоотель с модульными домами вместимостью 180 человек, акватермальный комплекс, ресторан с террасой на берегу Волги, мини-яхт-клуб со стоянкой, детскую площадку и парковую зону. Реализация проекта планируется до 2040 г., уточнили в минтуризма.

Напомним, проект был одобрен к реализации на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области осенью 2023 года.

По информации Волга Ньюс, с инвестором подписан меморандум, по условиям которого ему выделяется участок под реализацию проекта. На вопрос об условиях предоставления земли в министерстве туризма ответили: "предоставление в аренду земельных участков предусмотрено в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, ст. 10.1 Закона Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Расшифровывается эта ссылка на документ так: правительство Самарской области имеет право предоставлять землю без торгов инвесторам, реализующим на территории региона инвестпроекты стоимостью 650 млн руб. и более.

ООО "Акрон Инфраструктура" получило два участка на берегу Волги в с. Зольное общей площадью 4,95 гектара. Зимой 2023 г. эти территории успешно прошли публичные слушания на предмет предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание". Согласно кадастровой карте, кадастровая стоимость участков составляет 45,5 млн рублей.

В прошлом году компания также рассматривала проект горнолыжного комплекса на горе Отважная. Однако от этой идеи пока отказались, сообщили в администрации Жигулевска.