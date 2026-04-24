Жители Самарской области могут помочь ветеранам, присоединившись к акции "Красная гвоздика"

С апреля по 22 июня благотворительный фонд "Память поколений" в одиннадцатый раз проведет акцию "Красная гвоздика". Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

В Самарской области акцию поддерживают "Волонтеры Победы" и "серебряные" волонтеры программы "Молоды душой". Волонтеров в фирменной одежде с символикой проекта "Красная гвоздика" и своей организации можно встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях.

Любой желающий может сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду и в благодарность получить значок в виде красной гвоздики — символа акции.

Значки красной гвоздики можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через разветвленную сеть партнеров: отделения "Почты России", поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины.

В прошлом году акция отметила свой юбилей и прошла в 85 регионах России — от Калининграда до Чукотки. Также акцию поддержали многочисленные друзья и партнеры фонда. В общей сложности удалось распространить более двух млн значков, а сбор составил более 115 млн рублей. В 2026 г. фонд надеется, не только сохранить этот масштаб, но и превзойти результаты.

В Самарской области в прошлом году удалось собрать 747 тыс. рублей. Все средства были направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение, а также другие медицинские нужды.

Если встретите волонтеров на улицах своего города, обязательно примите участие в акции "Красная гвоздика" и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!

Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений": "Одиннадцать лет назад мы начинали "Красную гвоздику" с простой идеи: дать каждому возможность сказать спасибо ветеранам не только словами, но и делом. Сегодня акция стала по-настоящему народной — в прошлом году нас поддержали 85 регионов. Красная гвоздика — это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Он объединяет тех, кто выходит на улицы, чтобы помогать, и тех, кто, надевая гвоздику, говорит: "Спасибо!" Радостно, что с годами этот символ собирает вокруг себя все больше людей. Присоединяйтесь — любое пожертвование имеет значение".

Фонд "Память поколений" с 2015 г. оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За время работы фонда более 20 тыс. ветеранов по всей стране получили необходимую медицинскую помощь: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы нижних и верхних конечностей, средства для домашней реабилитации, а также возможность пройти лечение в профильных медицинских учреждениях.

 

Ежегодно фонд проводит одну из самых масштабных благотворительных акций в стране — "Красная гвоздика". С апреля по июнь волонтеры по всей России выходят на улицы своих городов и распространяют значки с гвоздикой за пожертвования. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

