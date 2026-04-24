Самарскую молодежь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА

Ведется регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего". Проект реализуется Движением Первых и Федерацией гонок дронов России.

В чемпионата участники осваивают прикладные навыки пилотирования БПЛА, соревнуясь в пяти дисциплинах: "класс 75", "технический симулятор", "дрон-баскетбол", "сборка" и "скоростной мониторинг".

"Флагманский проект Движения Первых "Пилоты будущего" направлен на формирование у молодежи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и мы рассчитываем, что в новом сезоне на участие в нем подадут заявки порядка 40 тыс. человек. Уверен, все участники освоят актуальные знания, получат яркие эмоции от соревнований, найдут единомышленников и станут на шаг ближе к профессии будущего", — отметил Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Возможность присвоения спортивных знаний и разрядов по гонкам дронов — одно из главных нововведений этого года, реализующееся впервые в истории российского спорта в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.

"Турнир в 2026 г. выходит на новый уровень. Мы делаем соревнование по настоящему всероссийским: число юных спортсменов в финале вырастет более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. А главное, что каждый регион станет участником финала. Мы делаем все, чтобы сфера БАС пополнилась будущими инженерами, чемпионами и технологическими лидерами", — заявил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Заявки на участие в чемпионате в 2025 г. подали свыше 17 тыс. человек из 89 субъектов РФ, участниками регионального этапа стали более 4 тыс. человек. По итогам отборов на финал были приглашены 100 финалистов из 38 российских регионов. Грандиозный финал прошел с 1 по 5 октября 2025 г. в Москве.

В финал чемпионата вышел участник Движения Первых из Самарской области Максим Епифанов. Он занимается беспилотным спортом уже четыре года. Максим поделился впечатлениями о проекте:

"Самое запоминающееся — это федеральный этап, когда на церемонии открытия организовали парад дронов. Это невероятно зрелищно, и ты понимаешь, насколько далеко шагнули технологии. Проект научил меня адаптироваться к необычным дисциплинам в сфере БПЛА: раньше я никогда не участвовал в скоростном мониторинге и дрон-баскетболе. Всем, кто сомневается, советую: это одно из лучших и самых организованных мероприятий. Участвуйте!", — сказал Максим.

Участники чемпионата переходят от программирования и виртуальных полетов к управлению реальной техникой, формируя в своих регионах профессиональное сообщество будущих авиаконструкторов и операторов БПЛА.

В Самарской области работа по развитию отрасли БАС на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Одна из ключевых задач — кадры. Ранняя профориентация, вовлечение молодежи в инженерное творчество и беспилотный спорт — инструменты для реализации поставленных задач.

Чемпионат "Пилоты будущего" в 2026 г. будет проведен в личном зачете. Заявочный и муниципальный этапы пройдут с 6 марта по 29 апреля. Участникам предстоит зарегистрироваться и пройти первый тур в онлайн-формате на сайте спорт.будьвдвижении.рф. Пилоты ознакомятся с обучающими материалами и пройдут теоретический тест. Для допуска к следующему этапу нужно будет верно ответить минимум на 6 из 10 вопросов.

Региональный очный этап пройдет с 30 апреля по 31 мая в формате очных соревнований по дисциплинам "Теоретическое тестирование" и "Технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов". В свою очередь, региональный онлайн-этап состоится с 1 июня по 1 сентября по дисциплине "Технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов".



Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее российское сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами.

Участниками Движения Первых являются более 14 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 54 тыс. первичных отделений. Работа Движения реализуется на основе добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников — 12 млн обучающиеся школ, колледжей и вузов, более 2 млн человек зарегистрированы в качестве наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются по национальному проекту "Молодежь и дети", в частности, федеральных проектов "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия — страна возможностей". В числе флагманов: Всероссийский проект "Большая перемена", Всероссийский проект "Первая помощь", Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", Всероссийский проект "Юннаты Первых", Всероссийский проект "Хранители истории", Всероссийский театральный проект "Школьная классика", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийская программа "Мы — граждане России!", Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Походы Первых. Больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Первые в науке", Всероссийский проект "Безопасность в Движении", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект-фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "КВН.Первые", Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего", а также конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых".