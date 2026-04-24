Жители Самарской области помогают приближать Победу

Проект Народного фронта "Все для Победы!" продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.

Три дня назад из Самарской области была отправлена очередная крупная партия гуманитарного груза общим весом более 5 тонн. На передовую были направлены: квадрокоптер, усилитель сигнала для дронов, радиостанции, конвейерная лента, более 40 маскировочных сетей, медикаменты, средства гигиены, белье и одежда.

В Народном фронте подчеркивают: этот груз — результат общей работы жителей всего региона.

"Помощь для наших подразделений собирали жители со всего региона, — рассказали в общественном движении. — Народные полки плели маскировочные сети, дети писали письма, предприниматели закупали оборудование, неравнодушные граждане переводили средства на сбор "Все для Победы!". А мы закупали, упаковывали и загружали. Вместе мы смогли обеспечить наших парней тем, что спасает жизни".

По всей России, включая Самарскую область, работают пункты приема помощи, горячая линия и сайт "Все для Победы!". Там можно узнать актуальные потребности бойцов, перевести деньги или привезти необходимые вещи.

Особое внимание в организации уделяют информированию граждан. О проекте часто узнают через социальную рекламу и партнеров, однако запросы с передовой поступают регулярно.

"Все собранные средства идут исключительно на нужды защитников. Вы можете помочь нам совершенно бесплатно — просто разместите плакат "Все для Победы!" у своего подъезда, в магазине, кафе или на своем предприятии. Чем больше людей увидят, тем больше получит тот, кто сейчас в окопе", — поясняют в организации.

Жители Самарской области могут внести свой вклад: деньгами, вещами, временем или просто — разместив плакат QR-кодом. Поддержать можно не только бойцов, но и мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей, которые сегодня особенно нуждаются в помощи.