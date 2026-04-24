Жители Самарской области помогают приближать Победу

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект Народного фронта "Все для Победы!" продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.

Фото: Общероссийский Народный фронт в Самарской области

Три дня назад из Самарской области была отправлена очередная крупная партия гуманитарного груза общим весом более 5 тонн. На передовую были направлены: квадрокоптер, усилитель сигнала для дронов, радиостанции, конвейерная лента, более 40 маскировочных сетей, медикаменты, средства гигиены, белье и одежда.

В Народном фронте подчеркивают: этот груз — результат общей работы жителей всего региона.
"Помощь для наших подразделений собирали жители со всего региона, — рассказали в общественном движении. — Народные полки плели маскировочные сети, дети писали письма, предприниматели закупали оборудование, неравнодушные граждане переводили средства на сбор "Все для Победы!". А мы закупали, упаковывали и загружали. Вместе мы смогли обеспечить наших парней тем, что спасает жизни".

По всей России, включая Самарскую область, работают пункты приема помощи, горячая линия и сайт "Все для Победы!". Там можно узнать актуальные потребности бойцов, перевести деньги или привезти необходимые вещи.

Особое внимание в организации уделяют информированию граждан. О проекте часто узнают через социальную рекламу и партнеров, однако запросы с передовой поступают регулярно.

"Все собранные средства идут исключительно на нужды защитников. Вы можете помочь нам совершенно бесплатно — просто разместите плакат "Все для Победы!" у своего подъезда, в магазине, кафе или на своем предприятии. Чем больше людей увидят, тем больше получит тот, кто сейчас в окопе", — поясняют в организации.

Жители Самарской области могут внести свой вклад: деньгами, вещами, временем или просто — разместив плакат QR-кодом. Поддержать можно не только бойцов, но и мирных жителей прифронтовых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей, которые сегодня особенно нуждаются в помощи.

Стать участником проекта "Все для Победы!" можно на сайте, в пункте сбора: г. Самара, ул. Ленинская, д. 202. Подробности по телефону: 8 (846) 242-01-42

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

