Правительство Самарской области продает бронированный Mercedes-Benz

Правительство Самарской области выставило на продажу два автомобиля Mercedes-Benz - S 500 и бронированный S 600. Машины, судя по всему, обслуживали представительство региона в Москве.

Информация о предстоящей приватизации автомобилей опубликована комитетом по организации торгов Самарской области.

Оба "Мерседеса" были выпущены в 2007 году и регистрировались в Москве. Бронированный S 600, согласно опубликованным документам, при покупке стоил 22,4 млн рублей. Сейчас автомобиль оценен в 1,2 млн рублей. Mercedes-Benz S 500 покупался за 6,5 млн руб., продается за 615 тыс. рублей.

Также облправительство приватизирует Audi A6 Allroad Quattro, Volkswagen Multivan, УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и два автобуса МАЗ-152062.

Напомним, ранее правительство региона выставляло на продажу три автомобиля Audi A8 Long, приобретенных в 2007 и 2011 годах.

Сообщалось, что в 2025 г. было приватизировано 49 автомобилей, принадлежавших правительству Самарской области. Общий доход от их продажи составил 13,67 млн рублей. Все они были заменены автомобилями отечественного производства.