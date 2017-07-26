В Самаре задержали мужчину, собиравшегося продать контрафактный алкоголь

Сотрудники ОМОНа на транспорте Управления Росгвардии по Самарской области вместе с оперативникам Средневолжского линейного У МВД на транспорте изъяли партию контрафактного алкоголя. Предположительно, спиртное предназначалось для сбыта. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Недалеко от железнодорожной платформы "Ягодная" в Самаре была назначена встреча с торговцем контрафактным спиртным для контрольной закупки. 41-летний мужчина привез на своей машине предназначенный для продажи алкоголь. В общей сложности у него изъяли 300 бутылок по 0,5 литра каждая с нанесенной маркировкой одного из коньячных заводов. При этом акцизные марки на них были фальшивыми.

По факту случившегося ведется проверка.