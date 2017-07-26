В Самаре каждое второе преступление совершается в общественных местах

Во вторник, 25 июля, на очередном заседании Самарской городской думы с отчетом о работе Управления МВД по городу Самаре за первое полугодие 2017 года выступил начальник управления Дмитрий Блохин.
Он отметил, что за это время в Самаре зарегистрировано на 4,5% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение преступности отмечается почти во всех районах города, за исключением Промышленного и Советского районов.
Уровень криминальной активности в Самаре в расчете на 10 тысяч человек снизился на 3,5%, но тем не менее остается самым высоким в области. Снизилось количество зарегистрированных убийств, краж, мошенничеств, грабежей, разбоев, в тоже время стали больше выявлять преступлений экономической направленности, раскрыто больше преступлений, совершенных организованными группировками.
Также растет количество преступлений, совершаемых на бытовой почве. В результате профилактической работы с ранее судимыми лицами удалось добиться снижения преступлений совершаемых ми на 20%. За полгода работы участковыми уполномоченными полиции проведено 328 отчетов перед населением.
Особое внимание, по словам Дмитрия Блохина, уделяется борьбе с преступлениями, совершаемыми в общественных местах и на улицах, несмотря на это снижения их количества в этом году добиться не удалось. Каждое второе преступление в городе совершается в общественных местах.
В течение первых шести месяцев на территории Самары произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, что меньше чем в первом полугодии 2016 года на 7%. В ДТП погибло 28 человек и 558 человек пострадало.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.