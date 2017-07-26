В Самаре каждое второе преступление совершается в общественных местах

Во вторник, 25 июля, на очередном заседании Самарской городской думы с отчетом о работе Управления МВД по городу Самаре за первое полугодие 2017 года выступил начальник управления Дмитрий Блохин.

Он отметил, что за это время в Самаре зарегистрировано на 4,5% меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение преступности отмечается почти во всех районах города, за исключением Промышленного и Советского районов.

Уровень криминальной активности в Самаре в расчете на 10 тысяч человек снизился на 3,5%, но тем не менее остается самым высоким в области. Снизилось количество зарегистрированных убийств, краж, мошенничеств, грабежей, разбоев, в тоже время стали больше выявлять преступлений экономической направленности, раскрыто больше преступлений, совершенных организованными группировками.

Также растет количество преступлений, совершаемых на бытовой почве. В результате профилактической работы с ранее судимыми лицами удалось добиться снижения преступлений совершаемых ми на 20%. За полгода работы участковыми уполномоченными полиции проведено 328 отчетов перед населением.

Особое внимание, по словам Дмитрия Блохина, уделяется борьбе с преступлениями, совершаемыми в общественных местах и на улицах, несмотря на это снижения их количества в этом году добиться не удалось. Каждое второе преступление в городе совершается в общественных местах.

В течение первых шести месяцев на территории Самары произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, что меньше чем в первом полугодии 2016 года на 7%. В ДТП погибло 28 человек и 558 человек пострадало.