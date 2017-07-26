В Самаре 17 человек тушили кафе на Аэропортовском шоссе

В среду, 26 июля, в 16:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в кафе на Аэропортовском шоссе в Кировском районе Самары, сообщали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали 17 человек, которые использовали четыре единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:56.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.