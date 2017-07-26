В центре Самары произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля

В среду, 26 июля, примерно в 13:55, на ул. Клинической, на пересечении с ул. Коммунистической, в Самаре столкнулись трамвай маршрута № 3, следовавший в направлении Юнгородка, и автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
Данных о пострадавших нет. На место происшествия выезжали аварийные комиссары.
Движение трамваев после ДТП восстановилось на этом участке пути в 14:47. В простой, продолжавшийся 52 минуты, попали четыре трамвая.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.