В центре Самары произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля

В среду, 26 июля, примерно в 13:55, на ул. Клинической, на пересечении с ул. Коммунистической, в Самаре столкнулись трамвай маршрута № 3, следовавший в направлении Юнгородка, и автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Данных о пострадавших нет. На место происшествия выезжали аварийные комиссары. Движение трамваев после ДТП восстановилось на этом участке пути в 14:47. В простой, продолжавшийся 52 минуты, попали четыре трамвая.