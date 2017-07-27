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Футбол Спорт

Андрей Тихонов: "Мы ужасно провели первый тайм"

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился своими впечатлениями от матча с "Томью".

"Сейчас в раздевалке я высказал футболистам свое недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче. После перерыва "Крылья" стали играть интереснее. Но "Томь" оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато. Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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