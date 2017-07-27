Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении Toyota и Hyundai на трассе М-5

В четверг, 27 июля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человека, в том числе два ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Около 10:00 на 1095 км трассы М-5 водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров восьми и 12 лет и еще три человека: водители и пассажир одной из машин. Они доставлены в больницу.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы ДПС предпринимают меры, чтобы не допустить серьезного ограничения движения на этом участке.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.