Жителям области предлагают поддержать земляков в конкурсе сантехников

Самарские сантехники Евгений Самофалов и Александр Ефимов участвуют в конкурсе профмастерства "Лучший сантехник. Кубок России". Всего в этом году за звание лучших борются представители 87 команд. Самарская команда называется "Мир СВ".
В рамках первого этапа самарская команда 26 июля провела мастер-класс с показом мультфильма от организаторов для детей. На уроке дети изучили не только теорию, но и смогли приступить к практике — подержать в руках различные ключи для труб, смонтировать фитинг и трубы из сшитого полиэтилена.
"Для старшей группы детского сада занятие оказалось познавательным. Дошколята думали, что сантехники занимаются ремонтом телефонов. Вот он век автоматизации. Мы ребятам показали и рассказали, чем занимаются современные сантехники. Огромное впечатление на них произвел насос с частотным преобразователем, каждый мог попробовать включить и выключить кран", — поделился Самофалов.
Как отмечают организаторы конкурса, одной из главных задач конкурса является популяризация рабочих профессий.
"Мы хотим привлечь внимание к людям труда, показать, что работа сантехника заслуживает гордости и уважения. Конкурс призван популяризировать рабочие профессии и способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважение к труду. Дети должны знать про эту профессию и понимать, насколько важен и необходим нелегкий труд сантехника, уважать его", — прокомментировал организатор международного чемпионата Сергей Ермаков.
Чтобы поддержать команду сантехников из Самары нужно зайти на сайт день-сантехника.рф и проголосовать за команду "Мир СВ" (последняя в списке). Голосование продлится до 7 августа.
По двум отборочным этапам определятся финалисты чемпионата. 20 команд встретятся в Челябинске 22 ноября, чтобы побороться за главный приз — 300 тыс. руб. и золотой кубок.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.