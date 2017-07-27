Жителям области предлагают поддержать земляков в конкурсе сантехников

Самарские сантехники Евгений Самофалов и Александр Ефимов участвуют в конкурсе профмастерства "Лучший сантехник. Кубок России". Всего в этом году за звание лучших борются представители 87 команд. Самарская команда называется "Мир СВ".

В рамках первого этапа самарская команда 26 июля провела мастер-класс с показом мультфильма от организаторов для детей. На уроке дети изучили не только теорию, но и смогли приступить к практике — подержать в руках различные ключи для труб, смонтировать фитинг и трубы из сшитого полиэтилена.

"Для старшей группы детского сада занятие оказалось познавательным. Дошколята думали, что сантехники занимаются ремонтом телефонов. Вот он век автоматизации. Мы ребятам показали и рассказали, чем занимаются современные сантехники. Огромное впечатление на них произвел насос с частотным преобразователем, каждый мог попробовать включить и выключить кран", — поделился Самофалов.

Как отмечают организаторы конкурса, одной из главных задач конкурса является популяризация рабочих профессий.

"Мы хотим привлечь внимание к людям труда, показать, что работа сантехника заслуживает гордости и уважения. Конкурс призван популяризировать рабочие профессии и способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважение к труду. Дети должны знать про эту профессию и понимать, насколько важен и необходим нелегкий труд сантехника, уважать его", — прокомментировал организатор международного чемпионата Сергей Ермаков.

Чтобы поддержать команду сантехников из Самары нужно зайти на сайт день-сантехника.рф и проголосовать за команду "Мир СВ" (последняя в списке). Голосование продлится до 7 августа.

По двум отборочным этапам определятся финалисты чемпионата. 20 команд встретятся в Челябинске 22 ноября, чтобы побороться за главный приз — 300 тыс. руб. и золотой кубок.