В Самарской области воздух местами прогреется до +34°C

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду.

В пятницу, 28 июля, ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит 13… 18°C. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется от 28 до 33°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В субботу, 29 июля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Столбик термометра ночью покажет 17… 22°C, днем - 29… 34°C.

В воскресенье, 30 июля, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 17… 22°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Столбик термометра поднимется от 29 до 34°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.