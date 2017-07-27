Плохое самочувствие пассажира авиарейса Самара — Бургас стало причиной незапланированной посадки самолета в Сочи

В среду, 26 июля, в 18:54, на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи приземлился самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс КТК6381 по маршруту Самара — Бургас. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе "Базел Аэро".

По данным пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме.

"Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе "Базел Аэро". — Пассажир снят с рейса, ему была оказана помощь".

Кстати по данным медиков, предварительный диагноз у пассажира: "медикаментозная гипотония". Вероятно, он выпил таблетки и снизил давление сверх нормы. Медики также сообщили, что мужчину повезли в лечебное учреждение в Адлер, но предположили, что с таким диагнозом его вряд ли госпитализируют.