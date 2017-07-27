Плохое самочувствие пассажира авиарейса Самара — Бургас стало причиной незапланированной посадки самолета в Сочи

В среду, 26 июля, в 18:54, на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи приземлился самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс КТК6381 по маршруту Самара — Бургас. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе "Базел Аэро".
По данным пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме.
"Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе "Базел Аэро". — Пассажир снят с рейса, ему была оказана помощь".
Кстати по данным медиков, предварительный диагноз у пассажира: "медикаментозная гипотония". Вероятно, он выпил таблетки и снизил давление сверх нормы. Медики также сообщили, что мужчину повезли в лечебное учреждение в Адлер, но предположили, что с таким диагнозом его вряд ли госпитализируют.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.