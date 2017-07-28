Сызранец забыл после застолья, что оставил машину у друзей, и заявил об угоне

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратился 27-летний местный житель, заявивший, что у него пропал автомобиль, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка. Правоохранителям мужчина объяснил, что свой ВАЗ-21074 он припарковал на ночь рядом с домом, расположенным по пр. Гагарина. Утром автомобиль, по его словам, бесследно исчез.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего транспортного средства. Факт угона стражи правопорядка поставили под сомнение. Повторно опросив потерпевшего, полицейские выяснили: никакого преступления не было.
Оказалось, что перед инцидентом мужчина распивал со своими знакомыми спиртные напитки. Не сумев сесть за руль, домой он вернулся на такси. Утром, проснувшись после застолья, он не вспомнил, где оставил транспортное средство. Признаваться супруге в том, что встреча с друзьями затянулась, и он не помнит где находится машина, мужчина не стал. Жене он рассказал, что вернулся домой на автомобиле, который припарковал около дома. Женщина, решив, что ВАЗ угнали, вызвала полицейских. Спустя время мужчина вспомнил, где находится транспортное средство, но промолчал. Когда полицейские нашли автомобиль, заявитель признался сотрудникам полиции, что угона на самом деле не было.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.