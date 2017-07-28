Сызранец забыл после застолья, что оставил машину у друзей, и заявил об угоне

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратился 27-летний местный житель, заявивший, что у него пропал автомобиль, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка. Правоохранителям мужчина объяснил, что свой ВАЗ-21074 он припарковал на ночь рядом с домом, расположенным по пр. Гагарина. Утром автомобиль, по его словам, бесследно исчез.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего транспортного средства. Факт угона стражи правопорядка поставили под сомнение. Повторно опросив потерпевшего, полицейские выяснили: никакого преступления не было.

Оказалось, что перед инцидентом мужчина распивал со своими знакомыми спиртные напитки. Не сумев сесть за руль, домой он вернулся на такси. Утром, проснувшись после застолья, он не вспомнил, где оставил транспортное средство. Признаваться супруге в том, что встреча с друзьями затянулась, и он не помнит где находится машина, мужчина не стал. Жене он рассказал, что вернулся домой на автомобиле, который припарковал около дома. Женщина, решив, что ВАЗ угнали, вызвала полицейских. Спустя время мужчина вспомнил, где находится транспортное средство, но промолчал. Когда полицейские нашли автомобиль, заявитель признался сотрудникам полиции, что угона на самом деле не было.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.