СИНКО вводит в оборот новые земли сельхозназначения

Агрохолдинг "Зерно Жизни" (группа компаний СИНКО) ввел в оборот 8 тыс. га земли в Камышлинском районе и планирует дальнейшее развитие.

Предприятие "Раздольное" стало первым в Камышлинском районе для агрохолдинга "Зерно Жизни", работающего в Кошкинском, Кинель-Черкасском и Богатовском районах Самарской области.

Также оно стало первым и для Камышлы, где крупный инвестор начал вводить в оборот заброшенные земли, которых в районе было 50%. Многие пашни не обрабатывались десятилетиями и уже превратились в леса.

В первый год работы СХП "Раздольное" (в прошлом сезоне) было освоено около 5 тыс. га земли. Корчевали деревья и кустарники, дисковали, обрабатывали средствами защиты от сорняков и даже сумели опробовать — вырастить на 400 га яровую пшеницу и подсолнечник, посеять озимые.

В этом году рекультивируют еще 3 тыс. га. В работе земли бывшего колхоза "Восход", заросшие пыреем и деревцами.

"Если березы выкорчевывать легко, то карагач поддается с большим трудом, — говорит директор хозяйства Ф. Ф. Шаймарданов. — Заполонивший поля пырей с мощной корневой системой тоже убирается очень трудно. Диски на дискаторах меняем несколько раз за смену, попадаются и камни, и старые столбы. А в этом году еще и погода задачу усложнила: до сих пор на некоторых участках "тонут трактора", а ведь уже наступил последний месяц лета. Тем не менее все запланированное на этот год корчевание почти выполнено, химическая обработка полностью проведена, половина полей задискована. Скоро начнем уборку и сев озимых, а в планах на следующий год рекультивировать еще 3-4 тысячи га заброшенных земель".

В этом году "Раздольное" уже готовиться собрать урожай с 1 тыс. га озимой и яровой пшеницы, 1 тыс. га льна и более 1 тыс. га подсолнечника, еще 2 тыс. га ждут своего часа под парами.

Местные фермеры, глядя на работу агрохолдинга, тоже активно занялись рекультивацией земель, ведь рядом появился мощный сосед, который готов взять товар на реализацию и помочь со многими вопросами как техническими, так и юридическими.

"Возможно, такими темпами в районе скоро не останется заброшенных земель, — говорит главный агроном управления сельского хозяйства Камышлинского района А. А. Бадретдинов. — А у нас вся районная экономика завязана на сельское хозяйство, значит и район поднимется".