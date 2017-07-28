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ЖКХ и благоустройство Общество

Управляющая компания "Промкомстрой" вернула в Междуреченск комфорт

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благоустройство поселка, который находится в удивительном по своей природной красоте месте — между реками Волга и Уса, стало первоочередной целью управляющей компании "Промкомстрой", основанной в Междуреченске без малого три года назад. За столь короткий срок предприятие заслужило доверие жителей потому, что результаты ее деятельности видны в поселке каждому.

Фото: Екатерина Климова

Эффективный подход

Учредителем и директором стал тольяттинский предприниматель В. В. Радченко, имеющий многолетний опыт работы на руководящих должностях. И хотя до этого управлять предприятием в жилищно-коммунальной системе не приходилось, именно опыт руководства — 17 лет, начиная с 21 года, — сыграл, возможно, ключевую роль в успехе созданного им ООО "УК "Промкомстрой". Сложных управленческих решений на первых порах необходимо было принять немало. Менять пришлось и менталитет работников ЖКХ, и стереотипное отношение к "коммунальщикам" со стороны населения. И то, и другое досталось "Промкомстрою" от своих предшественников.

Слесарям и электрикам не просто было объяснить, что во время трудовых будней нужно не ждать на лавочке, когда где-нибудь, что-нибудь прорвет или сломается, а работать в целях предотвращения таких ситуаций. Или на тепло- и энергосбережение, что сразу стало одним из приоритетов в деятельности управляющей компании. Нашел руководитель и баланс между кнутом и пряником для любителей нарушать трудовую дисциплину, а таковых, как известно, среди рядовых работников ЖКХ немало. И новому начальству поверили: "Если пришел человек работать, а не деньги с населения за мнимые коммунальные услуги собирать, значит, мы ему поможем".

А для того чтобы заслужить доверие жителей поселка, достаточно было сразу начать действовать. Выбирали УК единогласно, поскольку перемен к лучшему хотелось всем. Но столь скорого результата вряд ли ожидали. "Промкомстрой" только принял на себя обязанности управляющей компании, а жители уже были приятно удивлены. Точнее, ошеломлены. Междуреченцы давно забыли, что такое уличное освещение. И вдруг у подъездов в вечернее время стали зажигаться энергосберегающие фонари. В считанные дни был освещен весь поселок. Не успели привыкнуть к этому новшеству, как у подъездов появились лавочки, а рядом с расположенными домами — специально оборудованные площадки с мусорными баками, мусорные урны у подъездов.

При поддержке жителей

У В. В. Радченко есть твердое убеждение, что благоустраивать жизнь жителей поселка без участия их самих неэффективно. Поэтому он возродил старую добрую традицию по выбору старших по подъезду и по дому, которые знают все слабые места коммунальной системы своего дома. И при их непосредственном участии принимаются решения о плановом ремонте подъездов, отмостки, кровли, систем тепло- и водоснабжения. Причем работы никогда не проводятся частями, а только в полном объеме. Если ремонтируют подъезд, то не только перила меняют, но и полностью благоустраивают. Если делают отмостку, то вокруг всего дома. К слову, заразившись энтузиазмом коммунальщиков, жители сами активно взялись за облагораживание своих подъездов и придомовой территории. И вот уже в некоторых подъездах появились цветы, картины и даже иконы.

"Жалоб в адрес управляющей компании у нас нет никаких, — утверждает старшая по одному из двухэтажных многоквартирных домов Г. И. Давыдова. — Мы просим, что нам необходимо сделать, а "Промкомстрой" выполняет свою работу. У нас всегда точно по плану проходит текущий ремонт. За эти три года нам заменили полностью трубы водоснабжения, отремонтировали подъезды, установили новую входную дверь и пластиковое окно в подъезде. В этом году будут заменять систему канализации".

При таком деятельном подходе к благоустройству поселка со стороны В. В. Радченко и его коллектива, не удивительно, что междуреченцы выдвинули и выбрали его депутатом собрания представителей Сызранского района.

Развитие — залог успеха

Предприятие В. В. Радченко постоянно развивается. Сегодня на обслуживании УК находятся помимо Междуреченска поселок ЖБК и село Переволоки. На ее балансе целый ряд жилищно-коммунальной техники. Недавно компания одной из первых в Сызранском районе подписала концессионное соглашение, согласно которому "Промкомстрою" передана на 10 лет в пользование вся тепловая система поселения, предприятие получило статус ресурсоснабжающей организации и свои обязательства по этому соглашению компания уже выполняет в полном объеме — в двух котельных установлено новое оборудование и активно ведутся работы по изоляции теплотрассы новыми технологиями.

Все работы по благоустройству и восстановлению жилищно-коммунальной системы поселения ООО "УК "Промкомстрой" проводит собственными силами, не привлекая подрядчиков.
В многоквартирных домах поселка городского типа Междуреченск около 120 подъездов. За последние три года в 85% из них проведен ремонт.

Не остался ООО УК "Промкомстрой" в стороне от возведения в поселке нового детского сада. Появилось это дошкольное учреждение на радость самым юным жителям Междуреченска и их родителям благодаря совместным усилиям областной и районной власти. Управляющая же компания на условиях субподряда успешно провела работы по установке наружной системы тепло- и водоснабжения.

Активно участвует компания и в социальном развитии территорий, на которых ведет свою деятельность. По личной инициативе В. В. Радченко и исключительно на собственные средства УК благоустроена детская площадка в поселке ЖБК. Также не позволили сотрудники "Промкомстроя" разворовать на металлолом площадку старого междуреченского детского сада. Игровое оборудование отремонтировали, покрасили и установили яркие детские горки и качалки в одном из дворов ЖБК, где в летние дни с утра до вечера резвится детвора. По инициативе именно управляющей компании, заключившей договор с "Ростелекомом", в Междуреченске появились цифровое телевидение и высокоскоростной Интернет. На очереди — подключение ЖБК. В рамках обеспечения общественной безопасности силами ООО УК "Промкомстрой" было установлено видеонаблюдение.

За работу не на свой карман, а на благо жителей Междуреченска, ООО УК "Промкомстрой" удостоено целого ряда наград и благодарностей районного, областного уровня, включая награду за высокие показатели и достижения в профессиональной деятельности.

В. В. Радченко, директор ООО "УК "Промкомстрой":

— Мы все, включая мой коллектив и жителей Междуреченска, хотим, чтобы наши дети и внуки росли в чистоте, дышали свежим воздухом и пили чистую воду. Поэтому мы поставили перед собой цель — восстановить в поселении красоту и порядок, которые здесь были, когда поселок процветал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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