В с. Рождествено "хулиганы" оказали сопротивление сотрудникам полиции

Недавно в соцсетях появилась информация об инциденте со стрельбой, произошедшем в с. Рождествено Волжского района.

Со слов жителей села, участниками инцидента якобы стали прибывшие на пароме "скины" из Новокуйбышевска, которые разъезжали по селу на машинах, в пути остановили ехавших с пасеки местных жителей, избили их и начали стрелять, предположительно, из травматического оружия. Жертвам нападения удалось убежать, а гости разбили и обстреляли их машину.

Потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка нашли приезжих. Но один из них набросился на участкового и душил до тех пор, пока его не отключил ударом по голове местный житель. Потом приезжих скрутили и доставили в полицию, но позже их отпустили.

Дабы выяснить обстоятельства случившегося, корреспондент Волга Ньюс обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Как пояснил начальник Отдела общественных связей и информации областного полицейского Главка Сергей Гольдштейн, инцидент в Рождествено произошел вечером 21 июля. Но стрельбы не было, причинения телесных повреждений тоже не было.

"Произошел конфликт между двумя группами молодых людей. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В ходе разбирательства им было оказано неповиновение. Собранный по факту оказания неповиновения материал передан в СУ СК РФ по Самарской области".