В с. Рождествено "хулиганы" оказали сопротивление сотрудникам полиции

Недавно в соцсетях появилась информация об инциденте со стрельбой, произошедшем в с. Рождествено Волжского района.
Со слов жителей села, участниками инцидента якобы стали прибывшие на пароме "скины" из Новокуйбышевска, которые разъезжали по селу на машинах, в пути остановили ехавших с пасеки местных жителей, избили их и начали стрелять, предположительно, из травматического оружия. Жертвам нападения удалось убежать, а гости разбили и обстреляли их машину.
Потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка нашли приезжих. Но один из них набросился на участкового и душил до тех пор, пока его не отключил ударом по голове местный житель. Потом приезжих скрутили и доставили в полицию, но позже их отпустили.
Дабы выяснить обстоятельства случившегося, корреспондент Волга Ньюс обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
Как пояснил начальник Отдела общественных связей и информации областного полицейского Главка Сергей Гольдштейн, инцидент в Рождествено произошел вечером 21 июля. Но стрельбы не было, причинения телесных повреждений тоже не было.
"Произошел конфликт между двумя группами молодых людей. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В ходе разбирательства им было оказано неповиновение. Собранный по факту оказания неповиновения материал передан в СУ СК РФ по Самарской области".
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно если водителя пиканто и тех людей которые на видео отправить на полиграф какой результат будет . Насколько известно эти водители работали в такси и были уволены за злоупотребление и хамское поведение . И таких видео полно в интернете они размещают .
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.