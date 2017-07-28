Прокуратура нашла пять фиктивно зарегистрированных мигрантов в самарской квартире

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с фиктивной регистрацией пяти мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При проверке надзорного ведомства выяснилось, что в доме на ул. Мелекесской зарегистрированы иностранцы, которые там не проживают.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело.