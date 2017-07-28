Мотострелковое соединение под Самарой получило боевую экипировку

В Вооруженных Силах продолжается летняя боевая учеба. По словам военных, основные усилия в этот период будут сосредоточены на совершенствовании уровня подготовки органов управления и межвидовой выучке войск. А в части продолжают приходить новые образцы вооружения, военной техники и экипировки.
На днях более 1000 комплектов боевой экипировки "Ратник" поступило по гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области. Как сообщила пресс-служба ЦВО, экипировка позволила значительно повысить боевые возможности соединения при выполнении поставленных задач.
"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.
Последние комментарии
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.
Фарс а не выборы....подробности в лс ес кому интересно