Мотострелковое соединение под Самарой получило боевую экипировку

В Вооруженных Силах продолжается летняя боевая учеба. По словам военных, основные усилия в этот период будут сосредоточены на совершенствовании уровня подготовки органов управления и межвидовой выучке войск. А в части продолжают приходить новые образцы вооружения, военной техники и экипировки.

На днях более 1000 комплектов боевой экипировки "Ратник" поступило по гособоронзаказу в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области. Как сообщила пресс-служба ЦВО, экипировка позволила значительно повысить боевые возможности соединения при выполнении поставленных задач.

"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.