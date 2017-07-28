Самарская область получила международную премию по лучшим практикам оценки регулирующего воздействия

Группа ассоциаций Всемирного банка совместно с Эксетерским университетом (Великобритания) в январе-апреле 2017 года проводили дебютный конкурс лучших практик оценки регулирующего воздействия (ОРВ) (The Global RIA Awards).

The Global RIA Awards рассматривались заявки, выбранные по трем категориям:

А. Влияние ОРВ на государственную политику;

Б. Инновационный подход к сбору данных и проведению консультаций;

С. Нахождение регулятивных решений, отличных от традиционного подхода к решению проблемы.

Участвовали в конкурсе страны Европы, Африки, Азии и Южной Америки и порядка 10 регионов Российской Федерации, заявка на участие в конкурсе также подавалась и Министерством экономического развития РФ.

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (МЭРИТ СО) была направлена заявка на конкурс по категории А - заключение об ОРВ проекта постановления правительства Самарской области "О внесении изменений в постановление правительства Самарской области от 01.10.2008 №392 "Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области".

В июле экспертная комиссия группы ассоциаций Всемирного банка подвела итоги The Global RIA Awards.

Самарская область признана победителем в категории А, команда МЭРИТ СО, которая работала над подготовкой заключения об ОРВ, получила почетную благодарность Global RIA Awards Международной премии по ОРВ 2017.

Победителями конкурса также стали: