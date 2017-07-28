"Крылья Советов-2" начали сезон в ПФЛ с поражения в Ульяновске - 0:5

Команда "КС-2" дебютировала в Первенстве ПФЛ зоны "Урал-Приволжье" гостевым матчем в Ульяновске с "Волгой".

"Крылья" на игру с капитанской повязкой вывел полузащитник Антон Бобер, приезд которого вызвал настоящий ажиотаж среди публики и СМИ. По ходу матча Бобер был одной из самых заметных фигур на поле и имел ряд моментов для взятия ворот.



Матч для "Крыльев" начался с сомнительного удаления Артема Ежова уже на 4-й минуте встречи. Арбитр Матюнин оставил"КС" в меньшинстве в самом начале матча, и это решение отразилось на ходе игры. При этом фол нашего игрока не тянул и на желтую карточку. К чести "Крыльев" стоит заметить, что гости долго держали напор хозяев и создавали моменты у чужих ворот. Роковой для "КС-2" стала 28 минута матча, когда Александр Егурнев поразил ворота самарцев - 0:1. До перерыва счет больше не изменился, хотя у "Крыльев" были возможности игру выровнять - Бобер, приняв мяч в чужой штрафной, перекидывал вратаря (экс-игрока нашей команды Максима Павлова), но перекинул и ворота.



Во втором тайме зрители увидели сразу четыре забитых мяча. На 71-й минуте красивым ударом отличился Лавлинский. А еще через минуту в ближний угол ворот забил Дрязгов. Еще через 10 минут он же забил снова, а уже в компенсированное время Захаров сделал счет 0:5 и подвел итог матча.



Защитник самарцев Иван Столяров был признан лучшим игроком в составе нашей команды и получил призы от организаторов матча.



"Крылья Советов-2" начинают сезон с крупного поражения в Ульяновске. Свой следующий матч самарцы вновь проведут на выезде. 3 августа соперником "Крыльев" станет "Анжи-Юниор". Игра пройдет в городе Зеленодольске, сообщает официальный сайт самарского клуба.