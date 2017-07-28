В Самарской области стали чаще жениться и реже разводиться

В четверг, 27 июля, прошло расширенное совещание Управления записи актов гражданского состояния Самарской области с руководителями территориальных органов ЗАГС региона.

По итогам работы за первое полугодие 2017 года органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано 57 716 актов гражданского состояния. Из них о рождении - 16 858 актов (- 2 776 актов, - 14%); о смерти - 22 525 актов (- 112 актов, - 0,5%); о заключении брака - 8 505 актов (+ 462 акта, 5,7%); о расторжении брака - 6 710 актов (- 98 актов, 1,4%); об установлении отцовства - 2 242 акта (- 227 актов, - 9,2%); об усыновлении (удочерении) - 131 акт (- 17 актов, - 11,5%) и т.д.

По числу зарегистрированных актов о рождении за шесть месяцев этого года Самарская область в Приволжском федеральном округе по-прежнему находится на третьем месте (после Республик Башкортостан и Татарстан).

Как отметила руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, в регионе сохраняется общая всероссийская тенденция - снижение рождаемости.

"При этом в Самарской области сохраняется стабильная положительная динамика увеличения числа детей, рожденных в семьях вторыми и третьими. Наибольшее число актов о рождении в текущем году приходится именно на детей, родившихся в семье вторыми, - более 41% (6968), первый ребенок появился в 40% (6859), третий - 13,2% (2200). Это говорит о том, что государственные и региональные меры социальной поддержки материнства и детства работают эффективно", - подчеркнула Мельник.

Она также отметила, что в первом полугодии на 5% возросло количество регистрируемых браков.

В отношении мальчиков составлено 51,2% актов о рождении, в отношении девочек - 48,8%. Мальчиков родилось больше, чем девочек, на 2,4%. В 193 семьях Самарской области родились близнецы, из них 192 двойни и одна тройня. В сравнении с периодом 2016 года, число двоен меньше на 93, число троен - на четыре.

Популярными именами, которыми родители назвали своих детей, стали: для мальчиков - Артем (455), Александр (388), Максим (310), Михаил (303); для девочек - София (363), Виктория (355), Анастасия (344), Анна (308). Среди редких имен встречались Клавдия, Велеслава, Лукерия, Матрена, Милолика, Услада, Мальвина, Мефодий, Никон, Иоанн, Яросвет, Корней.

Правом поменять имя (фамилию или отчество) в первой половине 2017 года воспользовались 745 граждан. Количество актов о перемене имени увеличилось на 5 актов (0,7%).