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ЖКХ и благоустройство Общество

На набережной Самары появилась фоторамка с талисманом чемпионата мира по футболу

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На набережной около спуска по ул. Льва Толстого обновлена фоторамка с главными символами Самары как одного из городов-организаторов.

Теперь там появился двухметровый талисман ЧМ-2018 — Забивака. Вторая такая же рамка будет на Полевом спуске. Официальный талисман ЧМ-2018 изображен и на баннерах наружного оформления, которые размещены на вентиляционных киосках самарского метрополитена на улицах Гагарина и Победы.

Более 50 самарских баннеров популяризируют чемпионат мира по футболу, в том числе — на въезде в Самару со стороны Волжского шоссе и ул. Демократической. На улицах города курсирует брендированный общественный транспорт. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.

В футбольной тематике оформлено более 200 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 200 красочных стягов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.

Напомним, Самара примет шесть матчей мирового первенства: четыре матча группового этапа, включая игру сборной России, 1\8 и 1\4 финала.

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Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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