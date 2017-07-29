Ветераны "Крыльев Советов" сыграли с сотрудниками ГУФСИН и заключенными

В ИК-5 УФСИН России по Самарской области состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие команды ветеранов ФК "Крылья советов", сборной сотрудников уголовно-исполнительной системы региона, Самарского государственного социально-педагогического университета и осужденных исправительного учреждения, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
Среди почетных гостей, приглашенных на спортивный праздник, присутствовали заместитель председателя Федерации футбола Самарской области Роман Харчев, президент Федерации бокса Самарской области Василий Шишов и член Общественного совета УИС Анатолий Иванов.
Врио заместителя начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Дерябин разыграл мяч на поле, тем самым дав старт соревнованиям.
Футбольные матчи стали традиционными для исправительного учреждения. Первая игра состоялась ровно 10 лет назад. Примечательно, что в этом году судейство осуществлял профессиональный судья 3 категории Роман Кравченко.
Сам турнир проходил в четыре этапа — два тайма по 15 минут. Каждая команда старалась показать свое мастерство и профессионализм.
В итоге в упорной борьбе первое место вырвала команда ветеранов ФК "Крылья советов", второе место завоевала сборная сотрудников уголовно-исполнительной системы, третье досталось команде Самарского государственного социально-педагогического университета.
Александр Дерябин в торжественной обстановке вручил победителям дипломы и Кубок. А осужденные подарили всем гостям сувениры, сделанные своими руками.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.