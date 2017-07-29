Ветераны "Крыльев Советов" сыграли с сотрудниками ГУФСИН и заключенными

В ИК-5 УФСИН России по Самарской области состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие команды ветеранов ФК "Крылья советов", сборной сотрудников уголовно-исполнительной системы региона, Самарского государственного социально-педагогического университета и осужденных исправительного учреждения, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Среди почетных гостей, приглашенных на спортивный праздник, присутствовали заместитель председателя Федерации футбола Самарской области Роман Харчев, президент Федерации бокса Самарской области Василий Шишов и член Общественного совета УИС Анатолий Иванов.

Врио заместителя начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Дерябин разыграл мяч на поле, тем самым дав старт соревнованиям.

Футбольные матчи стали традиционными для исправительного учреждения. Первая игра состоялась ровно 10 лет назад. Примечательно, что в этом году судейство осуществлял профессиональный судья 3 категории Роман Кравченко.

Сам турнир проходил в четыре этапа — два тайма по 15 минут. Каждая команда старалась показать свое мастерство и профессионализм.

В итоге в упорной борьбе первое место вырвала команда ветеранов ФК "Крылья советов", второе место завоевала сборная сотрудников уголовно-исполнительной системы, третье досталось команде Самарского государственного социально-педагогического университета.

Александр Дерябин в торжественной обстановке вручил победителям дипломы и Кубок. А осужденные подарили всем гостям сувениры, сделанные своими руками.