В Самаре 26 человек тушили пожар в квартире на ул. Парижской Коммуны

В воскресение, 30 июля, в 14:54, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Парижской Коммуны в Красноглинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, квартира, в которой было возгорание, находится на втором этаже дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 26 человек, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:26.

Во время тушения были эвакуированные. Данных о пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.