В Самаре 26 человек тушили пожар в квартире на ул. Парижской Коммуны

В воскресение, 30 июля, в 14:54, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Парижской Коммуны в Красноглинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, квартира, в которой было возгорание, находится на втором этаже дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 26 человек, которые использовали восемь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:26.
Во время тушения были эвакуированные. Данных о пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!