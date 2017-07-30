В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что с 31 июля — 1 августа в регионе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). Ведомство ссылается на данные Приволжского УГМС.
При этом МЧС напоминает жителям о необходимости быть осторожными с огнем.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
-Соблюдайте запрет на посещение лесов;
-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоемов);
-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и тому подобным;
-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
-Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.