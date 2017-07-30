В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что с 31 июля — 1 августа в регионе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). Ведомство ссылается на данные Приволжского УГМС.

При этом МЧС напоминает жителям о необходимости быть осторожными с огнем.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).