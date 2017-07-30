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Общество

В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что с 31 июля — 1 августа в регионе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). Ведомство ссылается на данные Приволжского УГМС.

При этом МЧС напоминает жителям о необходимости быть осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

-Соблюдайте запрет на посещение лесов;

-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоемов);

-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и тому подобным;

-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

-Водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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