"Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" — 2:0

В матче пятого тура Первенства России среди клубов ФНЛ "Крылья Советов" на выезде обыграли подмосковные "Химки" — 2:0.
Счет открыл на 57-й минуте Сергей Самодин. Во второй раз оборону хозяев удалось прорвать спустя четыре минуты. Евгений Башкиров нанес удар, и мяч рикошетом от защитника зашел в ворота — 0:2.
Самарская команда одержала первую в сезоне выездную победу.
Следующий матч "Крылья" проведут 5 августа, в 19:00. На "Металлурге" самарцы сыграют с астраханским "Волгарем".
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.