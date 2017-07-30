"Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" — 2:0

В матче пятого тура Первенства России среди клубов ФНЛ "Крылья Советов" на выезде обыграли подмосковные "Химки" — 2:0.

Счет открыл на 57-й минуте Сергей Самодин. Во второй раз оборону хозяев удалось прорвать спустя четыре минуты. Евгений Башкиров нанес удар, и мяч рикошетом от защитника зашел в ворота — 0:2.

Самарская команда одержала первую в сезоне выездную победу.

Следующий матч "Крылья" проведут 5 августа, в 19:00. На "Металлурге" самарцы сыграют с астраханским "Волгарем".