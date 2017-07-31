Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

В воскресенье, 30 июля, в 18:15, в реке Волга в Самарском районе Самары, на первой очереди набережной у Ленинградского спуска, утонул 21-летний парень, сообщили в ПСС по Самарской области.
На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд специального назначения.
"После продолжительных поисков мужчину обнаружили на глубине 3,5 м, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции", — сообщили спасатели.
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А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?