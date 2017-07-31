Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

В воскресенье, 30 июля, в 18:15, в реке Волга в Самарском районе Самары, на первой очереди набережной у Ленинградского спуска, утонул 21-летний парень, сообщили в ПСС по Самарской области.

На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд специального назначения. "После продолжительных поисков мужчину обнаружили на глубине 3,5 м, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции", — сообщили спасатели.