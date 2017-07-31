В Самаре на участке ул. Молодогвардейской ограничено движение транспорта

С воскресенья, 30 июля, на участке ул. Молодогвардейской в Самаре в связи с аварией на водоводе перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, сообщает пресс-служба СКС.

Ограничения коснутся участка улицы от Вилоновской до Ульяновской. Коммунальщики ведут работы в круглосуточном режиме.