Следственный комитет планирует поставить точку в деле об убийстве аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой

Следственный комитет возобновил расследование резонансного уголовного дела об убийстве в 2011 г. аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой, сообщает "Самарское обозрение".

Фигурантом дела являлся известный самарский журналист, занимавший тогда должность заместителя главного редактора кабельного телеканала "ДЛД", Александр Игнашов. Тогда достаточных доказательств его вины следствие не нашло. Но сейчас руководство СК заявляет о готовности отправить дело в суд.

"Доказательств там собрано достаточно, не знаю, почему до суда не дошло это дело, я бы точно отправил его в суд. Был большой резонанс, давление общественности оказывалось на следствие. Сейчас мы намерены в этом деле поставить точку", — приводит издание слова руководителя СУ СК по Самарской области Валерия Самодайкина.

Напомним, тело Буслаевой было обнаружено 8 ноября 2011 г. около пос. Новосемейкино Красноярского района. На голове убитой следователи насчитали 96 ранений от ударов отверткой или шилом.

Экспертиза показала, что Буслаева была беременна от Александра Игнашова. Женатый тележурналист сначала отрицал связь с девушкой.

Внятного алиби на день убийства Буслаевой Игнашов не представил, заявив, что в день убийства покупал себе ботинки. Кроме того, силовиков насторожила распухшая рука Игнашова. Он мог, согласно их версии, травмировать ее, когда наносил удары своей жертве. Соседи по общежитию, где жила погибшая, говорили о скандалах между Буслаевой и Игнатовым, начавшихся незадолго до убийства.

29 ноября 2011 г. Игнашов был задержан по подозрению в убийстве, а 4 декабря освобожден из СИЗО в связи с недостаточностью доказательств для предъявления обвинения. При этом он оставался основным подозреваемым по делу.

8 декабря 2012 г. следственный отдел по особо важным делам областного СУ СК РФ вынес постановление о прекращении уголовного преследования Игнашова.

Расследование уголовного дела было приостановлено в 2013 г. "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".