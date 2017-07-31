Следственный комитет планирует поставить точку в деле об убийстве аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой

Следственный комитет возобновил расследование резонансного уголовного дела об убийстве в 2011 г. аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой, сообщает "Самарское обозрение".
Фигурантом дела являлся известный самарский журналист, занимавший тогда должность заместителя главного редактора кабельного телеканала "ДЛД", Александр Игнашов. Тогда достаточных доказательств его вины следствие не нашло. Но сейчас руководство СК заявляет о готовности отправить дело в суд.
"Доказательств там собрано достаточно, не знаю, почему до суда не дошло это дело, я бы точно отправил его в суд. Был большой резонанс, давление общественности оказывалось на следствие. Сейчас мы намерены в этом деле поставить точку", — приводит издание слова руководителя СУ СК по Самарской области Валерия Самодайкина.
Напомним, тело Буслаевой было обнаружено 8 ноября 2011 г. около пос. Новосемейкино Красноярского района. На голове убитой следователи насчитали 96 ранений от ударов отверткой или шилом.
Экспертиза показала, что Буслаева была беременна от Александра Игнашова. Женатый тележурналист сначала отрицал связь с девушкой.
Внятного алиби на день убийства Буслаевой Игнашов не представил, заявив, что в день убийства покупал себе ботинки. Кроме того, силовиков насторожила распухшая рука Игнашова. Он мог, согласно их версии, травмировать ее, когда наносил удары своей жертве. Соседи по общежитию, где жила погибшая, говорили о скандалах между Буслаевой и Игнатовым, начавшихся незадолго до убийства.
29 ноября 2011 г. Игнашов был задержан по подозрению в убийстве, а 4 декабря освобожден из СИЗО в связи с недостаточностью доказательств для предъявления обвинения. При этом он оставался основным подозреваемым по делу.
8 декабря 2012 г. следственный отдел по особо важным делам областного СУ СК РФ вынес постановление о прекращении уголовного преследования Игнашова.
Расследование уголовного дела было приостановлено в 2013 г. "за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.