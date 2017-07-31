Девочка упала с высоты на стройке в Самаре

В воскресенье, 30 июля, около 19:00, по предварительным данным, на стройке в районе пересечения улиц Лунной и Тухачевского в Самаре, предположительно, с высоты 6 м упала и получила различные травмы 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.