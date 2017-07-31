Девочка упала с высоты на стройке в Самаре

В воскресенье, 30 июля, около 19:00, по предварительным данным, на стройке в районе пересечения улиц Лунной и Тухачевского в Самаре, предположительно, с высоты 6 м упала и получила различные травмы 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.