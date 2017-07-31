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Образование Общество

Самарская гуманитарная академия лишилась аккредитации по двум специальностям

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рособрнадзор лишил Самарскую гуманитарную академию государственной аккредитации по двум специальностям, сообщает ведомство.

Мера распространяется на специальности "Экономика и управление" (среднее профессиональное образование) и "Юриспруденция" (магистратура, среднее профессиональное образование).

Санкции были приняты по результатам проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении несоответствий.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

"При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)", - поясняет Рособрнадзор.

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Последние комментарии

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