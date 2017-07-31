В Самаре при столкновении Hyundai и ГАЗ-278814 пострадал четырехлетний ребенок

В Самаре 30 июля, в 11:20, на пересечении Красноглинского шоссе и ул. Ногина 37-летняя водитель Hyundai Solaris, ехавшая со стороны ул. Симферопольской в направлении Волжского шоссе, по предварительной версии полицейских, нарушила правила очередности проезда перекрестка и столкнулась с ГАЗ-278814 под управлением 34-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в иномарке без специального удерживающего устройства.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.