В Самаре при столкновении Hyundai и ГАЗ-278814 пострадал четырехлетний ребенок

В Самаре 30 июля, в 11:20, на пересечении Красноглинского шоссе и ул. Ногина 37-летняя водитель Hyundai Solaris, ехавшая со стороны ул. Симферопольской в направлении Волжского шоссе, по предварительной версии полицейских, нарушила правила очередности проезда перекрестка и столкнулась с ГАЗ-278814 под управлением 34-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в иномарке без специального удерживающего устройства.