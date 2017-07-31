Самарская баскетболистка Дарья Курильчук в составе сборной РФ выиграла первенство мира

Уроженка Самары и воспитанница самарской школы баскетбола СШОР-1 19-летняя Дарья Курильчук стала в ночь с воскресенья на понедельник в составе сборной России победительницей первенства мира по баскетболу среди игроков до 19 лет.

В финале турнира, завершившегося в итальянском городке Удине, россиянки обыграли сборную США — 86:82. На пути к медалям россиянки, в тренерский штаб которых входил новый главный тренер самарской женской команды "Политех"-СамГТУ Андрей Рузанов, одержали семь побед.

Поочередно были обыграны сборные Пуэрто-Рико — 85:50, Египта — 114:63, Испании — 77:58, Мали — 90:66 и Австралии — 67:65. В полуфинале россиянки разгромили сборную Канады — 65:41, а финале победили сборную США с разницей в четыре очка. Эта победа ценна тем, что именно американки начиная с 2005 года шесть раз подряд на протяжении 12 лет выигрывали первенство мира среди девушек до 19 лет.

Сборная России до этого никогда не становилась победительницей первенства мира в этой возрастной категории, но трижды завоевывала серебряные медали — в 1993, 2001 и 2015 годах. В полуфинале Курильчук, ныне играющая за команду "Спарта энд К" из подмосковного городка Видное, набрала 10 очков, а в финале — 11 очков.