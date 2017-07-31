Предпринимателя из Отрадного подозревают в даче взятки полицейскому

В Отрадном задержан 55-летний предприниматель Олег Апанасов, которого подозревают в даче взятки сотруднику местной полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, санкция которой предусматривает до 1,5 млн руб. штрафа или до восьми лет лишения свободы.

По версии предварительного следствия, 25 июля он принес 70 тыс. руб. в служебный кабинет полицейского, чтобы тот вынес отказ в возбуждении уголовного дела. Предприниматель занимается производством металлических конструкций для строительства.