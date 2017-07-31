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В агрохолдинге "Зерно Жизни" приступили к уборке озимых

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе в агрохолдинге "Зерно Жизни" стартовали уборочные работы. По традиции первыми в поля вышли комбайны предприятия "РосТок" в Саратовской области.

Фото: предоставлены "Зерно Жизни"

Результаты первых же дней оказались рекордными — урожайность составила 46 ц/га. Такой урожайности в южном засушливом "РосТоке" еще не видели никогда, да и не только там — для тех хозяйств "Зерна Жизни", что работают по "нулевым технологиям", это небывалый показатель.

Кстати, в том же Ивантеевском районе Саратовской области у местных производителей, работающих по традиционным технологиям, урожайность пока на среднем уровне, то есть, не превышает 20 ц/га.

Так что, по словам директора предприятия И. Н. Брыскова, дожди, конечно, сыграли свою положительную роль, но 50% успеха все же за технологиями.

"Если соседи после сева в поле вышли только на уборку, то наше хозяйство выходило еще пять раз: кормили, лечили, защищали. Вот и результат, как говорится, налицо", — поясняет Брысков.

В минувшие выходные начали уборку пшеницы в СХП "Степное" Богатовского района, где убрали первые 100 га. Урожайность чуть меньше, чем в "РосТоке" (38,6), зато качество пшеницы по количеству клейковины лучше — отличное зерно для мукомольных заводов.

На сегодняшний день убрано более 2 тыс. га, но это только в двух хозяйствах из 13, входящих в "Зерно Жизни". На этой неделе возможен старт уборочной и в остальных. В поля выйдут 100 комбайнов. В ближайшее время аграриям "Зерна Жизни" предстоит убрать 20 тыс. га озимых.

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