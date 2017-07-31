Самарчанка оставила дверь в квартиру открытой, ожидая гостей, а к ней явился грабитель

В Самаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении местной пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 61-летняя женщина. Из ее квартиры на ул. Буянова неизвестный похитил сумку с деньгами. Как выяснилось, пожилая хозяйка квартиры, ожидая гостей, оставила незапертой входную дверь, а сама ушла в комнату. Услышав шум, она вышла в коридор, где заметила мужчину, схватившего ее сумку. Увидев женщину, он скрылся.

Подозреваемого задержали у одного из соседних домов по горячим следам. Им оказался безработный мужчина, уже имеющий судимость за аналогичное преступление.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенные сумка и кошелек возвращены владелице.