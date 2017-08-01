ГК "СИНКО" запустила бренд "ЯФО"

В то время, когда садовая земляника, в народе называемая клубникой, повсеместно отошла, на новых плантациях ОАО "Сургутское", входящего в группу компаний СИНКО, сбор этой ягоды - в самом разгаре.

Сейчас собирают четыре итальянских сорта - "Джоли", "Клери", "Летиция", "Сибилла", - посаженные на новой плантации с капельным орошением. Крупная сладкая, удобная в транспортировке, она расходится "на ура".

Параллельно идет сбор малины и смородины, которую собирают во всех трех садоводческих хозяйствах холдинга. Вся ягода - свежая, сладкая, ароматная и реализуется сразу же в день сбора, даже не ночуя на складе. С начала сбора уже реализовано почти 60 тонн разной ягоды, и это только начало.

Вся продукция реализуется под брендом "ЯФО" - этот новый товарный знак группа компаний ввела для своей садоводческой продукции.

ЯФО - ягоды, фрукты, овощи, выращенные в садах Поволжья.

"Наш регион издавна славился своими сортами плодовых культур. Благодаря уникальному микроклимату местности (наличию чернозема, великой русской реки Волги, смешанных лесов) наши яблоки и ягоды обладают неповторимым вкусом и насыщенным стойким ароматом. Районированные овощи, выращенные на родной земле, в привычном климате, наиболее близки и полезны организму", - отмечают в компании.

Под торговой маркой ЯФО выпускается продукция нескольких садоводческих и растениеводческих предприятий агрохолдинга "Зерно Жизни": яблоки летних, осенних и зимних сортов, садовая земляника, смородина, черноплодная рябина, а также замороженные ягоды, моченые яблоки и яблочное пюре. В ближайшее время запланировано производство гороха и кукурузы.

За счет грамотной агрономии, применения экологичных технологий плодоводства и хранения продукция сохраняет прекрасный товарный вид, вкусовые качества и все полезные питательные свойства на протяжении длительного времени.

Вся продукция ЯФО выпускается в соответствии с действующими требованиями ГОСТ и имеет сертификаты качества.